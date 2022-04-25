Окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ.

У неділю, 24 квітня, увечері російські окупанти вдарили 9-ма ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі.

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"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждало, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовано", — написав він у понеділок уранці.

Лунін також зазначив, що обстріл на Великдень увечері — найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення для Полтавщини.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 квітня ракетними обстрілами знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу.