Оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ.

В воскресенье, 24 апреля, вечером российские оккупанты ударили 9-ю ракетами по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале.

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"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения различной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы", – написал он в понедельник утром.

Лунин также отметил, что обстрел на Пасху вечером – крупнейший обстрел области за время полномасштабного российского вторжения для Полтавщины.

Напомним, российские оккупанты утром 2 апреля ракетными обстрелами уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.