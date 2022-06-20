Російські чиновники мріють про відновлення автомобільних брендів радянських часів.

Росія не має наміру зупиняти відродження марки “Москвич”, і до неї можуть приєднатися ще дві марки часів колишнього Радянського Союзу – “Волга” та “Перемога”. Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров, якого цитують місцеві ЗМІ.

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“У наших колег є плани відродити бренди “Волга” або “Перемога”, а чому б і не обидва”, – сказав Мантуров, відповідаючи на питання про плани щодо повернення “Москвича”. Він не уточнив, яких колег мав на увазі, але пізніше уточнив, що проекти може реалізувати група ГАЗ, але не тільки вона.

“Волга” та “Перемога” – продукція автомобільного заводу в Горькому (зараз місто називається Нижній Новгород). Модель ГАЗ-М-20 “Перемога” випускалася на заводі з 1946 по 1958 рік. Незадовго до закінчення свого життєвого циклу з’явилася ГАЗ-24 “Волга”, яка зазнала кількох змін поколінь ГАЗ-24-10, ГАЗ-24, 3102, ГАЗ-31029 та ГАЗ-3110.

Остання модель – ГАЗ-3105 випускалася в період 1992-1996 років, і всього її було виготовлено 55 штук. У 1998 році була спроба відродити марку з появою ГАЗ-3111, з яких було зібрано 417 одиниць.

У 2008 році ГАЗ розпочав виробництво Volga Siber, яка була ліцензійною копією Chrysler Sebring. Однак седан не набув популярності і з 2010 року концерн випускає лише комерційні автомобілі.