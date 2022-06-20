Российские чиновники мечтают о восстановлении автомобильных брендов советских времен.

Россия не намерена останавливать возрождение марки "Москвич", и к ней могут присоединиться еще две марки времен бывшего Советского Союза – "Волга" и "Победа". Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, цитируемый местными СМИ.

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"У наших коллег есть планы возродить бренды "Волга" или "Победа", а почему бы и не оба", – сказал Мантуров, отвечая на вопросы о планах по возвращению "Москвича". Он не уточнил, какие коллеги имелись в виду, но позже уточнил, что проекты может реализовать группа ГАЗ, но не только она.

Волга и Победа – продукция автомобильного завода в Горьком (сейчас город называется Нижний Новгород). Модель ГАЗ-М-20 "Победа" выпускалась на заводе с 1946 по 1958 год. Незадолго до окончания своего жизненного цикла появилась ГАЗ-24 “Волга”, претерпевшая несколько смен поколений ГАЗ-24-10, ГАЗ-24, 3102, ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110.

Последняя модель – ГАЗ-3105 выпускалась в период 1992-1996 годов, и всего ее было изготовлено 55 штук. В 1998 году была предпринята попытка возродить марку с появлением ГАЗ-3111, из которых было собрано 417 единиц.

В 2008 году ГАЗ приступил к производству Volga Siber, которая была лицензионной копией Chrysler Sebring. Однако седан не приобрел популярность и с 2010 года концерн выпускает только коммерческие автомобили.