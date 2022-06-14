Их обвиняют в том, что российский рынок автоперевозок практически остановился.

Запрет ездить в страны Западной Европы, отсутствие в продаже новых грузовиков, отсутствие запчастей или космические цены на них, остановка производства – во всех этих “грехах” российские перевозчики обвиняют не своего диктатора, вероломно напавшего на независимую страну, а… руководителей автоконцернов.

Общественная организация “Общественная потребительская инициатива” обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить представительства грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco и при необходимости привлечь их руководителей к уголовной ответственности. Кроме того, ОПИ предлагает "взять под контроль" запчасти на российских складах этих компаний. Это означает, вероятно, конфискацию складов с запчастями.

Кстати продажи новых авто в России упали на 85%.

Причиной такого обращения явилась катастрофическая ситуация на рынке перевозок. В начале весны крупнейшие иностранные автоконцерны приостановили поставки машин и запчастей в Россию. Среди них – Volvo, Mercedes-Benz и Scania. Также они перестали проводить обслуживание ранее реализуемых грузовиков.

В ГСИ называют это решение “противоправным и общественно опасным, посягающим на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций” и подчеркивают, что оно влечет за собой “чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения”. В письмах, направленных в Генпрокуратуру и МВД страны-бензоколонки, организация отмечает, что действия концернов “привели к многократному росту цен на оставшиеся у дилеров запчасти, техническое обслуживание и ремонт, и из-за этого увеличилась себестоимость грузоперевозок по России”.