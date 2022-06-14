Їх звинувачують у тому, що російський ринок автоперевезень практично зупинився.

Заборона їздити до країн Західної Європи, відсутність у продажу нових вантажівок, відсутність запчастин або космічні ціни на них, зупинка виробництва – у всіх цих «гріхах» російські перевізники звинувачують не свого диктатора, який віроломно напав на незалежну країну, а… керівників автоконцернів.

Громадська організація «Громадська споживча ініціатива» звернулася до Генпрокуратури та МВС з проханням перевірити представництва вантажних автоконцернів Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz та Iveco, та, за необхідності, притягнути їх керівників до кримінальної відповідальності. Крім того, ОПІ пропонує "взяти під контроль" запчастини на російських складах цих компаній. Це означає, напевне, конфіскацію складів з запчастинами.

До речі продажі нових авто в росії впали на 85%

Причиною такого звернення стала катастрофічна ситуація на ринку перевезень. На початку весни найбільші іноземні автоконцерни призупинили постачання машин та запчастин до росії. Серед них - Volvo, Mercedes-Benz та Scania. Також вони перестали проводити обслуговування раніше реалізованих вантажівок.

В ГСІ називають це рішення «протиправними та суспільно небезпечними, які посягають на законні інтереси незліченної множини російських громадян та організацій» і підкреслюють, що воно тягне за собою «надзвичайно негативні наслідки для ринку та безпеки дорожнього руху». У листах, спрямованих до Генпрокуратури і МВС країни-бензоколонки, організація зазначає, що дії концернів «привели до багаторазового зростання цін на вантажні автомобілі, запчастини, технічне обслуговування і ремонт, що ще залишилися у дилерів, і через це збільшилася собівартість вантажоперевезень по Росії».

Просто сісти і заплакати… Але ж ні - організація закликає силові структури "оперативно вплинути на цю ситуацію".