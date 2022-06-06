Основна причина різкого зниження показників — брак нових автомобілів у дилерів.

У травні 2022 року в Росії було продано 24 268 нових легкових та легких комерційних автомобілів. Про це повідомляє Асоціація європейського бізнесу (АЄБ).

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Це на 83,5% менше від показників за аналогічний період минулого року. Причому у травні 2021-го роботу автосалонів було не до кінця нормалізовано через пандемію COVID-19. Незважаючи на це, тоді росіяни придбали 147 378 нових машин.

Щодо перших п'яти місяців 2022 року, то тут продажі впали на 52% і склали 318 114 автомобілів.

Основна причина таких показників – нестача машин у дилерів. Адже у березні та квітні більшість автокомпаній призупинили ввезення автомобілів та їх випуск на території Росії.