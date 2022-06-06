Основная причина резкого снижения показателей – нехватка новых автомобилей у дилеров.

В мае 2022 года в России было продано 24 268 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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Это на 83,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Причем в мае 2021 года работа автосалонов была не до конца нормализована из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, тогда россияне приобрели 147 378 новых машин.

Что касается первых пяти месяцев 2022 года, то здесь продажи упали на 52% и составили 318 114 автомобилей.

Основная причина таких показателей – нехватка машин у дилеров. Ведь в марте и апреле большинство автокомпаний приостановили ввоз автомобилей и их выпуск на территории России.