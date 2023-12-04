Кросовер Lexus RZ втратив повний привод і подешевшав. Нова модифікація енергоефективніша і трохи доступніша.

У Японії почалися продажі передньопривідної версії електромобіля: версію RZ 300e вже додано в гамму. Силова установка інша, задній електродвигун новинці не покладено, а спереду встановлений агрегат потужністю 204 кінські сили. Тяговий акумулятор колишній (на 71,4 кіловат-години), але за рахунок спрощення конструкції запас ходу збільшився на 21 відсоток: з 494 до 599 кілометрів (WLTC).

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Lexus RZ дебютував півтора роки тому, але спочатку кросовер був доступний тільки в повнопривідній модифікації RZ 450e (313 сил). Тепер лінійка розширена, причому доробки ходової частини звелися до встановлення більш скромних базових колісних дисків (тепер 18-дюймові) та переналаштування підвіски.

Схоже, Lexus не прагнув знижувати ціну RZ, адже навіть передньопривідний кросовер доступний в єдиній багатій комплектації Version L. Тому економія при покупці невелика: всього 600 тисяч ієн (близько 4100 доларів). Базовий Lexus RZ 300e можна купити за 8,2 мільйона ієн (56 тисяч доларів), а за RZ 450e доведеться викласти 8,8 мільйона ієн (60 тисяч доларів).

Поки що моноприводний варіант доступний лише в Японії з правим кермом, але згодом географію продажів напевно розширять. "Глобальний" статус електромобіля RZ сумніву не підлягає: модель незабаром запропонують на новому континенті - у Південній Америці.