Кроссовер Lexus RZ потерял полный привод и подешевел. Новая модификация более энергоэффективная и немного доступнее.

В Японии начались продажи переднеприводной версии электромобиля: версия RZ 300e уже добавлена в гамму. Силовая установка иная, задний электродвигатель новинке не положен, а спереди установлен агрегат мощностью 204 лошадиные силы. Тяговый аккумулятор прежний (на 71,4 киловатт-часа), но за счёт упрощения конструкции запас хода увеличился на 21 процент: с 494 до 599 километров (WLTC).

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Lexus RZ дебютировал полтора года назад, но изначально кроссовер был доступен только в полноприводной модификации RZ 450e (313 сил). Теперь линейка расширена, причем доработки ходовой части свелись к установке более скромных базовых колесных дисков (теперь 18-дюймовые) и перенастройке подвески.

Похоже, Lexus не стремился снижать цену RZ, ведь даже переднеприводный кроссовер доступен в единственной богатой комплектации Version L. Поэтому экономия при покупке небольшая: всего 600 тысяч иен (около 4100 долларов). Базовый Lexus RZ 300e можно купить за 8,2 миллиона иен (56 тысяч долларов), а за RZ 450e придется выложить 8,8 миллиона иен (60 тысяч долларов).

Пока что моноприводный вариант доступен лишь в Японии с правым рулем, но со временем географию продаж наверняка расширят. "Глобальный" статус электромобиля RZ сомнению не подлежит: модель вскоре предложат на новом континенте - в Южной Америке.