Частка SUV серед нових авто встановила абсолютний рекорд за весь час Незалежності України.

В липні 2022 року частка нових SUV досягла історичного максимуму в 78,8% всього ринку, а за підсумками 7 місяців поточного року цей показник вже досяг 74,6% ринку.

За понад 20 років спостережень така частка ринку зафіксована вперше, повідомляє AUTO-Consulting. У 90-х роках минулого сторіччя автомобілі сегмента SUV були майже екзотикою: на позашляховики припадало всього кілька відсотків авторинку, а сегмент кросоверів тоді навіть не був вигаданий.

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Першу знакову відмітку в чверть ринку сегмент SUV подолав у 2012 році, а психологічну відмітку в 50% перейшов вже в 2017 році. Для отримання ще 25% ринку (тобто досягнення частки в 75%, коли кожна 3-тя із 4-х проданих автівок – це автомобіль сегмента SUV) знадобилося ще менше 5 років. Тобто в цьому році доля SUV вже досягла 75% авторинку.

Якщо ж додати до цього ринку ще й пікапи, то загальна частка ринку складає 77,1% від нового ринку легкових автомобілів.

Липень 2022 року взагалі став рекордним – частка SUV становила 78,8%, а з пікапами – майже 81%.

На жаль, український авторинок через військову агресію росії не може похизуватись великими обсягами продажів. Якщо в рекордному за обсягами 2008 році (ринок склав 623 тис. автомобілів) при частці SUV у 17,5% кількість проданих позашляховиків та кросоверів складала більше 100 тис. одиниць, то вже у 2021 році при загальному ринку в 100 тис. автомобілів, кількість SUV склала 75,5 тис. одиниць. Тобто ринок розвивається якісно.

Цікаво, що серед електрокарів частка кросоверів ще більша. За підсумками 7 місяців 2022 року вона склала 75,6%, а в липні взагалі 86,4%.

Ми бачимо, що ринок відновлюється і розвивається. І ми віримо, що він буде одним з найбільших в Європі та встановить ще не один рекорд. Вже невдовзі після нашої перемоги!