Доля SUV среди новых авто установила абсолютный рекорд за все время Независимости Украины.

В июле 2022 года доля новых SUV достигла исторического максимума в 78,8% всего рынка, а по итогам 7 месяцев текущего года этот показатель уже достиг 74,6% рынка.

За более чем 20 лет наблюдений такая доля рынка зафиксирована впервые, сообщает AUTO-Consulting. В 90-х годах прошлого столетия автомобили сегмента SUV были почти экзотикой: на внедорожники приходилось всего несколько процентов авторынка, а сегмент кроссоверов тогда даже не был придуман.

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Первую знаковую отметку в четверть рынка сегмент SUV прошел в 2012 году, а психологическую отметку в 50% перешел уже в 2017 году. Для получения еще 25% рынка (т.е. достижения доли в 75%, когда каждый 3-й из 4-х проданных автомобилей – это автомобиль сегмента SUV) понадобилось еще менее 5 лет. То есть в этом году доля SUV уже достигла 75% авторынка.

Если добавить к этому рынку еще и пикапы, то общая доля рынка составляет 77,1% от нового рынка легковых автомобилей.

Июль 2022 года вообще стал рекордным – доля SUV составила 78,8%, а с пикапами – почти 81%.

К сожалению, украинский авторынок из-за военной агрессии россии не может похвастаться большими объемами продаж. Если в рекордном по объемам 2008 году (рынок составил 623 тыс. автомобилей) при доле SUV в 17,5% количество проданных внедорожников и кроссоверов составляло более 100 тыс. единиц, то уже в 2021 году при общем рынке в 100 тыс. автомобилей. SUV составило 75,5 тыс. единиц. То есть рынок развивается отменно.

Интересно, что среди электрокаров доля кроссоверов еще больше. По итогам 7 месяцев 2022 года она составила 75,6%, а в июле вообще 86,4%.

Мы видим, что рынок восстанавливается и развивается. И мы верим, что он будет одним из самых больших в Европе и установит еще не один рекорд. Вскоре после нашей победы!