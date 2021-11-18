Японський портал BestCarWeb опублікував перший рендер майбутнього субкомпактного кросовера Lexus, створений на основі двох автомобілів: серійного Toyota Aygo X та концепт-кара Lexus LF-SA.

Наразі не відомі ні назва, ні час появи субкомпактного кросовера від Lexus, хоча близький до джерел портал BestCarWeb повідомляє, що купити його можна буде вже у другій половині 2022 року.

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Достовірною можна вважати інформацію про те, що майбутній компакт від Lexus використовуватиме ту ж платформу, що й Toyota Aygo X. Швидше за все, вони будуть близькими за габаритами, які для Aygo X складають 3,7 метра у довжину, 1,5 – у висоту, при колісній базі у 2,43 метра.

Фото: концепт Lexus LF-SA 2015 року / Lexus

На відміну від шоу-кара LF-SA, серійний кросовер отримає скромніший дизайн екстер'єру та п'ятидверний кузов. Серійна модель збереже радіаторну решітку знайомої форми та дизайн оптики. За даними інсайдерів, субкомпакт Lexus отримає гібридну силову установку на базі 1,5-літрового трициліндрового двигуна.

Фото: Toyota Aygo X / Toyota

Передбачається, що коштуватиме найменший кросовер Lexus від двох мільйонів ієн, що конвертується у 463 700 гривень за нинішнім курсом.