Японский портал BestCarWeb опубликовал первый рендер будущего субкомпактного кроссовера Lexus, созданного на основе двух автомобилей: серийного Toyota Aygo X и концепт-кара Lexus LF-SA.

Пока неизвестны ни название, ни время появления субкомпактного кроссовера от Lexus, хотя близкий к источникам портал BestCarWeb сообщает, что купить его можно будет уже во второй половине 2022 года.

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Достоверной можно считать информацию о том, что будущий компакт от Lexus будет использовать ту же платформу, что и Toyota Aygo X. Скорее всего, они будут близкими по габаритам, которые для Aygo X составляют 3,7 метра в длину, 1,5 в высоту, при колесной базе в 2,43 метра.

Фото: концепт Lexus LF-SA 2015 року / Lexus

В отличие от шоу-кара LF-SA, серийный кроссовер получит более скромный дизайн экстерьера и пятидверный кузов. Серийная модель сохранит радиаторную решетку знакомой формы и дизайн оптики. По данным инсайдеров, субкомпакт Lexus получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя.

Фото: Toyota Aygo X / Toyota

Предполагается, что будет стоить самый маленький кроссовер Lexus от двух миллионов иен, что конвертируется в 463 700 гривен по нынешнему курсу.