Зараз в Україні експлуатація електромобіля не для всіх прийнятна. Одна з проблем – відсутність зарядної інфраструктури. Втім, чиновники обіцяють це виправити.

«Щоб екоавтомобілі поширювалися в Україні, необхідно створити відповідну інфраструктуру. Насамперед, потрібно встановлювати зарядні станції, відводити окремі місця для паркування та звільнити електромобілі від сплати ПДВ. Якщо люди будуть впевнені, що вони без проблем й в будь-якому місці зможуть зарядити машину, попит на «зелені» авто зросте», - пише Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму блозі на сайті nv.ua.

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Також він повідомив, що національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено стимулювання використання електромобілів. Найближчим часом плануэться оновити її положення. Мета — збільшити частку електрокарів до 75% у 2030 році.

Крім цього, одна з головних задач — створити умови для виробництва електромобілів в Україні. Україна може почати серійне виробництво електромобілів, слідом за іншими державами, які мають своє автовиробництво.

Наприклад, Державне космічне агентство, завод Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів до 2023 року, а також 7,8 тисячі зарядних станцій. Це не лише локалізація виробництва електробусів в Україні, а й обмін технологіями.

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