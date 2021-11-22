Нардепи пропонують за смертельні ДТП садити винних на 10 років, позбавляючи прав водія на 20 років

Народні депутати Верховної Ради (ВР) зареєстрували три законопроекти, якими пропонують посилити кримінальну відповідальність за скоєння дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Нардепи пропонують карати водіїв за смерті на дорозі жорсткіше, ніж зараз. В особливих випадках, крім в'язниці, пропонується позбавляти винуватців прав водія довічно.

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Основний законопроект №6240 “Про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей”, внесений Юлією Світличною (позафракційна) передбачає, що винуватцю ДТП з трупами чи тяжкими травмами буде світити від 5 до 8 років (зараз від 3 до 8 років) з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 3 до 5 років (зараз до 3 років).

За порушення правил дорожнього руху з кількома загиблими з вини порушника – від 8 до 12 років (зараз від 5 до 10 років) із позбавленням права керувати транспортним засобом довічно.

За скоєння ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть, пропонується позбавляти волі на строк від 8 до 12 років (зараз від 5 до 10 років) та відбирати права водія назавжди.

А якщо жертв більше – від 12 до 15 років (зараз від 7 до 12 років), і теж без права будь-коли сісти за кермо.

Альтернативний законопроект №6240-1 має ідентичну назву: "Про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху". Законопроект внесли до Ради нардепи від фракції “Слуга народу”, а також нардеп Сергій Мінько (група “За майбутнє”).

Документ передбачає, що якщо порушення спричинило смерть людини або завдало тяжкого тілесного ушкодження – від 7 до 12 років в'язниці (з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 7 років).

Є ще один законопроект: №6240-2 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту): за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень, передбачається встановити санкцію в вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років із позбавленням права керувати транспортним засобом на 5 років.

Але голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, а також обласний мажоритарник Микола Галушко та низка депутатів із групи “Довіра” та “За майбутнє” пропонують за це (Смерть кількох осіб) карати строком від 6 до 12 років з позбавленням права керувати транспортним засобом від 6 до 15 років.

А за скоєння ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть людини, садити на 8-12 років із позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 15 до 20 років. За повторне порушення – від 12 до 15 років із позбавленням прав на 20 років.

Зазначимо, за даними Патрульної поліції, за підсумками 2020 року в Україні сталося 168 тис. ДТП. Близько 26 тис. із них – із постраждалими. Загинула 3541 особа, 168 з них – діти, 1198 – пішоходи та 235 – велосипедисти. 31 тисяча 974 особи було травмовано.

У 2021 році за десять місяців в Україні сталося 154 тис. 480 аварій на дорогах, внаслідок яких загинуло 2592 особи, а 24 тис. 905 постраждалих знадобилася допомога медиків. Зростання аварійності за 10 місяців поточного року склало 13,9%.