Нардепы предлагают за смертельные ДТП сажать виновных на 10 лет, лишая водительских прав на 20 лет

Народные депутаты Верховной Рады (ВР) зарегистрировали три законопроекта, с помощью которых предлагают усилить уголовную ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Нардепы предлагают наказывать водителей за смерти на дороге жестче, чем сейчас. В особых случаях, кроме тюрьмы, предлагают лишать виновников водительских прав пожизненно.

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Основной законопроект №6240 "О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей", внесенный Юлией Светличной (внефракционная), предусматривает, что виновнику ДТП с трупами или тяжелыми травмами будет светить от 5 до 8 лет (сейчас от 3 до 8 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

За нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине нарушителя – от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 10 лет) с лишением права управлять транспортным средством пожизненно.

За совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть, предлагается лишать свободы на срок от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 10 лет) и отбирать водительские права навсегда.

А если жертв больше – от 12 до 15 лет (сейчас от 7 до 12 лет), и тоже без права когда-либо сесть за руль.

Альтернативный законопроект №6240-1 имеет идентичное название: "О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения". Законопроект внесли в Раду нардепы от фракции "Слуга народа", а также нардеп Сергей Минько (группа "За будущее").

Документ предусматривает, что если нарушение повлекло смерть человека или причинило тяжкое телесное повреждение – от 7 до 12 лет тюрьмы (с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 7 лет).

Есть еще один законопроект: №6240-2 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта: за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатацию транспорта, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения, предусматривается установить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Но глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также областной мажоритарщик Николай Галушко и ряд депутатов из группы "Доверие" и "За будущее" предлагают за это (смерть нескольких человек) наказывать сроком от 6 до 12 лет с лишением права управлять транспортным средством от 6 до 15 лет.

А за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть человека, сажать на 8-12 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от 15 до 20 лет. За повторное нарушение – от 12 до 15 лет с лишением прав на 20 лет.

По данным Патрульной полиции, по итогам 2020 года в Украине произошло 168 тыс. ДТП. Около 26 тыс. из них – с пострадавшими. Погиб 3 541 человек, 168 из них – дети, 1 198 – пешеходы и 235 – велосипедисты. 31 974 человека были травмированы.

В 2021 году за десять месяцев в Украине произошло 154 480 аварий на дорогах, в результате которых погибли 2 592 человека, а 24 905 пострадавшим понадобилась помощь медиков. Рост аварийности за 10 месяцев текущего года составил 13,9%.