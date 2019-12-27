Кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані відтерміновується до 01.07.2020

З 1 січня 2020 року мав набрати чинності закон про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.

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Однак, законом від 03.12.2019 №321-ІХ дію цього закону відтерміновано на 6 місяців, а саме він почне діяти аж з 01.07.2020.

Таким чином, до 01.07.2020 “п’яна їзда” є адміністративним правопорушенням та тягне за собою грошовий штраф з позбавленням права керування на певний період.

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