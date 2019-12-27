Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии отсрочена до 01.07.2020

С 1 января 2020 года должен вступить в силу закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Читайте также: Сын нардепа показал, как можно законно вернуть права, отобранные за нетрезвое вождение

Однако, законом от 03.12.2019 №321-IX действие этого закона отсрочено на 6 месяцев, а именно он начнет действовать с 01.07.2020.

Таким образом, до 01.07.2020 “пьяная езда” является административным правонарушением и влечет за собой денежный штраф с лишением права управления на определенный период.

Также интересно: Владельцев авто на украинских номерах ждут серьезные проблемы