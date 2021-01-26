Черговий розгляд справи що до законності автофіксації має відбутись у Конституційному Суді України 28 січня 2021 року.

28 січня Конституційний Суд продовжить розгляд скарги про неконституційність "листів щастя". До цього питання тричі розглядалося Сенатом суду (9 суддів), до єдиної думки не дійшли. Остаточне рішення повинна оголосити Велика палата (18 суддів).

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“Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційними скаргами Забари Альони Володимирівни, Мартиросяна Гагіка Міграновича, щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за конституційною скаргою Копилової Надії Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 142, частини п’ятої статті 2791 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - сказано у “порядку денному” Конституційного Суду України на 28 січня 2021 року.

Правова колізія, через яку автофіксацію мають визнати неконституційною, полягає у тому що штраф за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, накладається на юридичного власника (який може навіть на мати водійських “прав”), а не на водія-порушника. Це порушує принцип індивідуальності покарання, оскільки відповідальність повинна нести саме та особа, яка порушує.

Рішення по схожій справі Конституційний Суд вже виносив 22 грудня 2010 року (Справа Багінського). Тоді для цього рішення також знадобилась Велика палата (18 суддів). В результаті автофіксація була визнана такою, що не відповідає нормам Конституції України.