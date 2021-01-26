Очередное рассмотрение дела относительно законности автофиксации должно состояться в Конституционном Суде Украины 28 января 2021 года.

28 января Конституционный Суд продолжит рассмотрение жалобы о неконституционности "писем счастья". До этого вопрос трижды рассматривался Сенатом суда (9 судей), до единого мнения не дошли. Окончательное решение должна объявить Большая палата (18 судей).

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“Рассмотрение вопроса относительно определения формы конституционного производства по делу по конституционным жалобам Забары Алены Владимировны, Мартиросяна Гагика Міграновича, относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушениях и по конституционной жалобе Копыловой Надежды Анатольевны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 142, части пятой статьи 2791 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – сказано в повестке дня Конституционного Суда Украины на 28 января 2021 года.

Правовая коллизия, из-за которой автофиксацию должны признать неконституционной, заключается в том, что штраф за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, налагается на юридического владельца (который может даже на иметь водительских “прав”), а не на водителя-нарушителя. Это нарушает принцип индивидуальности наказания, поскольку ответственность должно нести именно то лицо, которое нарушает.

Решение по похожему делу Конституционный Суд уже выносил 22 декабря 2010 года (Дело Багинского). Тогда для этого решения также понадобилась большая палата (18 судей). В результате автофиксация была признана не соответствующей нормам Конституции Украины.