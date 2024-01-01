Австрійський виробник мототехніки КТМ опинився на грані банкрутства

Як повідомляє autoconsulting.com.ua, виробник мотоциклів КТМ подав заяву про банкрутство. Очікується, що KTM тимчасово припинить виробництво та звільнить ще 300 співробітників.

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З літа ходять чутки про те, що в KTM назрівають проблеми. Результати, оприлюднені наприкінці серпня, підтвердили, що дохід Pierer Group знизився на 27% у першому півріччі 2024 року. Збиток до сплати відсотків і податків (EBIT) склав 195 мільйонів євро (-204 мільйони доларів США) порівняно з 97 мільйонами (102 мільйони доларів США) попереднього року.

У прес-релізі Pierer Mobility AG підтверджено, що австрійська компанія подає заявку на «судову процедуру реструктуризації з самоуправлінням». Хоча це стосується всіх брендів у групі, на KTM AG припадає 95% доходу Pierer Mobility AG.

Нещодавні оголошення також підтвердили, що зупинка виробництва призведе до звільнень приблизно 300 осіб на додаток до хвилі звільнень на початку цього року. Наступні три місяці є критично важливими для Pierer Mobility та KTM.