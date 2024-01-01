Австрийский производитель мототехник КТМ оказался на грани банкротства

Как сообщает autoconsulting.com.ua производитель мотоциклов КТМ подал заявление о банкротстве. Ожидается, что KTM временно прекратит производство и уволит еще 300 сотрудников.

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С лета ходят слухи о том, что в KTM назревают проблемы. Результаты, обнародованные в конце августа, подтвердили, что доход Pierer Group снизился на 27% в первом полугодии 2024 года. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составила -195 миллионов евро (-204 миллиона долларов США) по сравнению с 97 миллионами (102 миллиона долларов США) в предыдущем году.

В пресс-релизе Pierer Mobility AG подтверждено, что австрийская компания подает заявку на "судебную процедуру реструктуризации с самоуправлением". Хотя это касается всех брендов в группе, на KTM AG приходится 95% дохода Pierer Mobility AG.

Недавние объявления также подтвердили, что остановка производства приведет к увольнениям примерно 300 человек в дополнение к волне увольнений в начале этого года. Следующие три месяца являются критически важными для Pierer Mobility и KTM.