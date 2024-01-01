КТМ установил на руль своих мотоциклов сенсорный дисплей: что это меняет

С сенсорного дисплея KTM начинает внедрять HMI (интерфейс "человек-машина"), который должен улучшить интуитивно понятный опыт вождения и минимизировать отвлечение от дороги.

Читайте также Созданный для трека спортбайк KTM 990 RC R выпустят на улице

Панель приборов TFT с разрешением 1280 x 720 теперь оснащена новой функцией индуктивного сенсорного экрана с инновационным покрытием (Anti-Reflex, Anti-Fingerprint и Anti-Glare). Это делает интерфейс пользователя более видимым со всех углов. Привлекательности добавляет появление 256 000 цветов, что заменила предыдущую палитру на 65 000 оттенков.

Индуктивный сенсорный экран обеспечивает плавный и легкий доступ к информации независимо от погоды или снаряжения для верховой езды. Теперь работать по нему можно как в перчатках, так и без них.

Читайте также Австрийские KTM теперь будут собирать в Китае

Виртуальные кнопки быстрого доступа на экране устраняют потребность во вспомогательных переключателях и позволяют получить доступ к таким функциям, как включение подогрева ручек, подогрев сиденья водителя и противотуманные фары в зависимости от модели.

Теперь КТМ имеет специальную кнопку режима езды, новый 5-позиционный джойстик, новые кнопки круиз-контроля, A/M (автоматический/ручной) для моделей AMT. Добавлен новый переключатель света и зажигания.

Читайте также На радость озорникам KTM выпускает новый Super Duke 1390 R

При этом новые кнопки также имеют подсветку и графику, расположенную в оптимальных и логичных положениях, Их теперь можно легко найти во время езды в любых условиях.

Офлайн-навигация по карте ныне интегрирована в модуль подключения мотоцикла, обеспечивая навигацию в реальном времени без синхронизации или привязки к мобильному телефону. Это позволяет осуществлять активное ведение маршрута и планирование маршрута и тому подобное.

Читайте также Весь тираж мотоциклов KTM 890 Adventure R Rally продали за каких-то 70 часов

Оставаться на связи с миром за пределами вашего шлема также стало еще проще благодаря обновленному модулю связи CCU3.0 с 32 ГБ памяти и 3 ГБ оперативной памяти, который работает под управлением операционной системы Android Automotive. Это позволяет подключаться к Интернету с помощью eSim, GPS-антенны, Bluetooth и Wi-Fi.

Благодаря этому новому подходу будет гораздо легче обновлять функции и характеристики в течение всего срока эксплуатации мотоцикла. Пока все обновления будут осуществляться через дилера KTM, но в будущем это можно будет делать непосредственно на мотоцикле.

Читайте также Мотоцикл KTM 390 Duke 2024 получил более мощный двигатель и цифровые помощники

Разработчики сравнивают появление приборной панели KTM Premium Dashboard с новой эрой в технологиях, где инновационная TFT-панель является лишь началом. Правда, абсолютно новая приборная панель TFT сначала будет доступна на моделях премиум-класса KTM, а в ближайшие годы в ассортимент будет добавлено больше опций.

Фото: KTM