Созданный для трека спортбайк KTM 990 RC R выпустят на улицы

Специальная, полностью сфокусированная машина Supersport для уличного использования разработана с нуля. Разработчики и производственники из Маттигхофена, Австрия, эту машину адресно готовили под запросы энтузиастов: официальный запуск мотоцикла запланирован на 2025 год.

Из тизерных изображений 990 RC R бросается в глаза спортивный стиль для "воплощения всех фантазии и мечты в MotoGP". Это замечается из выточенных в аэродинамической трубе аэрокрыльев, которые, по словам KTM, обеспечивают дополнительную стабильность во время торможения и поворотов.

Читайте также Австрийские KTM теперь будут собирать в Китае

Новый прототип 990 RC R появился более чем через 15 лет после того, как австрийский производитель мотоциклов KTM в последний раз разработал свой первый супербайк – 1190 RC8. Однако, ссылаясь на то, что это "слишком опасно для дорог общего пользования", KTM прекратил производство модели RC8 в 2015 году и приостановил будущее производство уличных супербайков.

С тех пор ненадолго появилась только трековая ограниченная серия KTM RC 8C. Благодаря кузову, вдохновленному MotoGP, и параллельному сдвоенному двигателю LC8 мощностью 126 л.с. все 200 единиц мотоциклов RC 8C были раскуплены как горячие пирожки. А первая партия из 100 единиц (выпущенная в 2021 году) нашла своих владельцев за 4 минуты 32 секунды.

Уже следующая партия из 200 единиц в 2023 году была распродана всего за 2 минуты 38 секунд. Ожидается, что новичок 990 RC R KTM повторит этот успех.

Хотя серийный KTM 990 RC R будет запущен в 2025 году, нынешние изображения закамуфлированного прототипа указывают на отдельные детали – за затемненным маятником угадывается стальная рама. Очевидно, этот KTM сконструирован для обеспечения "динамических характеристик" "с увеличенным уклоном веса в сторону передней части".

Читайте также KTM и BRABUS снова выпустили партию эксклюзивных мотоциклов

Аппаратное обеспечение KTM 990 RC R вылилось в полностью регулируемую подвеску WP Apex Open Cartridge и тормозную систему Brembo, а также легкие алюминиевые колеса, обтянутые шинами Michelin.

Благодаря 947 куб. см параллельно сдвоенному двигателю LC8c, KTM 990 RC R развивает заявленную мощность 126 л.с. и 103 Нм максимального крутящего момента (при 10 500 об/мин). Его эргономика помогает водителю оставаться комфортным на улице. Обязанности трансмиссии выполняет 6-ступенчатая коробка передач, которая сопровождается стандартным квикшифтером.



Производитель не слишком вдается в детали, но ожидается, что 990 RC R будет иметь контроль тяги, шестиосевой инерционный измерительный блок (IMU) и режимы езды. Кроме омологированного для дорог 990 RC R, KTM также разработает трековую версию спорт-байка, которая не будет иметь всех необходимых требований по дорожному движению и включать защитные компоненты и полную выхлопную систему.

Дорожный KTM 990 RC R должен быть выпущен в 2025 году, а трековая машина дебютирует в конце 2024 года. О цене пока ничего не сообщается.

Фото: KTM