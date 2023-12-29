Новый владелец австрийского бренда KTM компания Pierer Mobility Group решила сократить 300 рабочих мест со своих австрийских сборочных линий и перенести дополнительное производство и отдельные службы в области исследований и разработок в Китай.

Сейчас Pierer Mobility Group удерживает лидерские позиции европейского производителя №1, реализовав в первой половине 2023 190 293 мотоцикла. При этом объем продаж увеличился на 16,5 процента относительно такого же календарного периода в прошлом году.

Pierer Mobility Group не думает останавливаться на достигнутом и планирует наращивание объемов продаж в 2024 году. Топ-менеджмент решил продавать байки R Raymon и Felt, одновременно продвигая производство электровелосипедов Husqvarna и GasGas, поскольку также является их владельцем.

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Владельцы такого масштабного производства решили сосредоточить деятельность на четырех брендах мотоциклов, входящих в Группу: KTM, GasGas, Husqvarna и MV Agusta. Кроме сокращения трех сотен рабочих мест в Австрии, он передаст производство своим партнерам в Индии, с Bajaj, и в Китае, с CFMoto.

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Решение принято на основании тщательного анализа экономической и финансовой ситуации в Европе, поскольку в 2024 году ожидается сокращение по сравнению с 2023 годом: Европейский центральный банк подтвердил, что сохранит процентные ставки на текущем уровне. Эта ситуация уже заставила Группу сократить дилерскую сеть, чтобы сделать ее более эффективной.

Только благодаря стабильной ликвидности Группа помогла нескольким дилерам уменьшить бремя высоких банковских ставок, а также помогла некоторым поставщикам, которые столкнулись с финансовыми проблемами. Таким образом, совет директоров принял решение укрепить основной бизнес, сделав 2024 год годом консолидации.

Австрийская сборочная линия завода КТМ отдаст 300 рабочих мест китайскому рынку труда. Фото: KTM

Pierer Mobility Group и CFMoto планируют увеличить совместное производство с 50 000 до 100 000 единиц. Совет директоров довольно оптимистично настроен и надеется, что в следующем году продажи останутся на уровне 2023 года, а рентабельность EBIT будет в районе 5-7 процентов.

Что касается MV Agusta, то Pierer Mobility заверила рабочую силу в Schiranna, что Группа очень уверена в одной из самых легендарных марок в истории мотоциклов. Новая приключенческая модель MV Agusta LXP Orioli, оснащенная новым трехцилиндровым двигателем объемом 900 куб. см, обещает иметь большой успех на рынке. Для дальнейшего продвижения MV Agusta на мировой рынок ее модели будут распространяться через дилерскую сеть Pierer Mobility Group.

В Pierer Mobility Group уверены, что трехцилиндровая LXP Orioli имеет большой потенциал для успеха. Фото: MV Agusta