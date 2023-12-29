Новий власник австрійського бренду KTM компанія Pierer Mobility Group вирішила скоротити 300 робочих місць зі своїх австрійських складальних ліній і перенести додаткове виробництво та окремі служби в галузі досліджень і розробок до Китаю.

Нині Pierer Mobility Group утримує лідерські позиції європейського виробника №1, реалізувавши у першій половині 2023 року 190 293 мотоцикли. При цьому обсяг продажів збільшився на 16,5 відсотка відносно такого ж календарного періоду торік.

Pierer Mobility Group не думає зупинятися на досягнутому й планує нарощування обсягів продажу у 2024 році. Топменеджмент вирішив продавати байки R Raymon і Felt, одночасно просуваючи виробництво електровелосипедів Husqvarna і GasGas, оскільки також є їх власником.

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Власники такого масштабного виробництва вирішили зосередити діяльність на чотирьох брендах мотоциклів, що входять до Групи: KTM, GasGas, Husqvarna та MV Agusta. Окрім скорочення трьох сотень робочих місць в Австрії, він передасть виробництво своїм партнерам в Індії, з Bajaj, і в Китаї, з CFMoto.

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Рішення прийнято на підставі ретельного аналізу економічної та фінансової ситуації в Європі, оскільки у 2024 році очікується скорочення порівняно з 2023 роком: Європейський центральний банк підтвердив, що збереже процентні ставки на поточному рівні. Ця ситуація вже змусила Групу скоротити дилерську мережу, щоб зробити її більш ефективною.

Лише завдяки стабільній ліквідності Група допомогла кільком дилерам зменшити тягар високих банківських ставок, а також посприяла деяким постачальникам, які зіткнулися з фінансовими проблемами. Таким чином, рада директорів прийняла рішення зміцнити основний бізнес, зробивши 2024 рік роком консолідації.

Австрійська складальна лінія заводу КТМ віддасть 300 робочих місць китайському ринку праці. Фото: KTM

Pierer Mobility Group і CFMoto планують збільшити спільне виробництво з 50 000 до 100 000 одиниць. Рада директорів досить оптимістично налаштована і сподівається, що наступного року продажі залишаться на рівні 2023 року, а рентабельність EBIT буде в районі 5-7 відсотків.

Що стосується MV Agusta, то Pierer Mobility запевнила робочу силу в Schiranna, що Група дуже впевнена в одній з найлегендарніших марок в історії мотоциклів. Нова пригодницька модель MV Agusta LXP Orioli, оснащена новим трициліндровим двигуном об’ємом 900 куб. см, обіцяє мати великий успіх на ринку. Для подальшого просування MV Agusta на світовий ринок її моделі будуть поширюватися через дилерську мережу Pierer Mobility Group.

В Pierer Mobility Group впевнені, що трициліндрова LXP Orioli має великий потенціал для успіху. Фото: MV Agusta