Найновіший австрійський новачок Rally настільки сподобався шанувальникам бренду, що всі заявлені в серію 700 мотоциклів розійшлися за неповні три дні.

Прем’єрний KTM 2024 890 Adventure R Rally став доступним 20 вересня, але вже до середини дня 23 числа за попередніми заявками всі 700 одиниць були продані. Тих, хто не встиг стати в чергу, виробник заспокоїв і зробив список очікування, якщо хтось із покупців вирішить відмовитися від покупки байка.

Щоправда, шанси на таке везіння практично нульові, оскільки мова йде про техніку бренду KTM, що десятиліттями домінує в ралійних перегонах і має у своєму заліку 19 "дакарівських" перемог на трьох континентах.

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В нинішній серії мало хто відмовиться від цієї пригодницької машини, особливо з-поміж перших замовників: 34 клієнти, які оформили попереднє замовлення на новачка, отримали можливість у березні наступного року майнути коштом виробника в подорож за маршрутами Rally Du Maroc в Західноафриканській пустелі. Там KTM організує три дні катання, три ночі у розкішному готелі та один пустельний табір.

Нагадаємо, дебютний 890 Adventure R Ra отримав двигун об’ємом 889 куб. см, потужністю 105 к.с. і крутним моментом 100 Нм, він має суху вагу трохи менше ніж 200 кг. Розробники звертають увагу на виняткову ралійну підвіску підвіска WP PRO Components, яку створили для роботи для найскладнішої у світі місцевості.

Постулат привабливості шанувальники побачать у титановому глушнику Akrapovič, ралійних підніжках, важких колесах тощо.

Ексклюзивний мотоцикл за попередніми заявками продавався у Німеччині за 22 990 євро. Щоправда, саме бронювання обійшлося щасливчикам внеском у розмірі 890 євро.