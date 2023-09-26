Новейший австрийский новичок Rally настолько понравился поклонникам бренда, что все заявленные в серию 700 мотоциклов разошлись за неполные три дня.

Премьерный KTM 2024 890 Adventure R Rally стал доступен 20 сентября, но уже к середине дня 23 числа по предварительным заявкам все 700 единиц были проданы. Тех, кто не успел стать в очередь, производитель успокоил и сделал список ожидания, если кто-нибудь из покупателей решит отказаться от покупки байка.

Правда, шансы на такое везение практически нулевые, поскольку речь идет о технике бренда KTM, десятилетиями доминирующей в раллийной гонке и имеющей в своем зачете 19 "дакаровских" побед на трех континентах.

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В нынешней серии мало кто откажется от этой приключенческой машины, особенно из первых заказчиков: 34 клиента, оформивших предварительный заказ на новичка, получили возможность в марте следующего года отправиться за счет производителя в путешествие по маршрутам Rally Du Maroc в Западноафриканской пустыне. Там KTM организует три дня катания, три ночи в роскошном отеле и один пустынный лагерь.

Напомним, дебютный 890 Adventure R Ra с двигателем объемом 889 куб. см, мощностью 105 л. с. и крутящим моментом 100 Нм имеет сухой вес чуть меньше 200 кг. Разработчики обращают внимание на исключительную раллийную подвеску WP PRO Components, которую создали для работы для самой сложной в мире местности.

Постулат привлекательности поклонники увидят в титановом глушителе Akrapovič, раллийных подножках, тяжелых колесах и т.д.

Эксклюзивный мотоцикл по предварительным заявкам продавался в Германии за 22 990 евро. Правда, само бронирование обошлось счастливчикам взносом в 890 евро.