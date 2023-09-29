Сотрудничество KTM и BRABUS, в результате которого недавний выпуск модели S 1300 R из 154 единиц продали за 2 (за две!) минуты, подходит к концу. Однако сюрприз поклонникам все-таки будет...

В заключение содружества два бренда решили выпустить ограниченную серию мотоциклов в количестве всего 25 штук в каждом из доступных цветов. Если в прошлой серии из уже упомянутых 154 машин было 77 единиц каждого цвета, то в этот раз в каждом из 25 только из двух цветов – "Черный оникс" и "Белый бриллиант".

Первый мотоцикл BRABUS был представлен в феврале 2022 года. Он выпускался в двух цветах и был ограничен упомянутыми выше 77 мотоциклами BRABUS 1300 R Naked, что в сумме дало 154 машины. Второе издание, Edition 23, издаваемое двумя партиями тиражом 145 и 290 мотоциклов, тоже продано за считанные минуты.

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Платформой в обоих случаях стал KTM 1290 Super Duke R EVO. И вот серийное производство BRABUS подходит к концу. Эксклюзивный BRABUS 1300 R Masterpiece Edition завершит общий проект, ставший образцом добротных мотоциклов для мирового рынка двухколесных машин.

Мотоциклы оснащены двигателем V-twin мощностью 132 кВт/180 л.с. и развивают максимальную скорость 270 км/ч. Однако всех поражали не столько скоростные характеристики, сколько дизайн BRABUS Signature. Здесь увлекательная передняя часть с круглой светодиодной фарой, которая обрамлена карбоновым козырьком BRABUS.

Также привлекает сочетание классического мотоциклетного дизайна с современными элементами, как боковые обтекатели с интегрированными крыльями и намеком на автоспорт. Как и разные части переднего крыла, они также изготавливаются из высокотехнологичного композитного материала. Кроме крылышек есть и другие аккуратно размещенные золотые элементы – высокотехнологичные кованые колеса BRABUS Monoblock Z с полированными секциями, декоративные кольца вокруг двух глушителей спортивной выхлопной системы BRABUS.

Обе версии нового мотоцикла BRABUS оснащены матово-черной решетчатой рамой и мощным двигателем KTM LC8 V-twin с рабочим объемом 1,3 литра, что дает название специальной модели BRABUS 1300 R. Этот двигатель выдает максимальную мощность 132 кВт/180 л. с. при 9500 об/мин и максимальный крутящий момент 140 Нм при 8000 об/мин. Он как катапульта может из состояния покоя достичь до 100 км/ч всего за 3,2 секунды и разгоняет байк до максимальной скорости 270 км/ч.

Полуактивная подвеска WP обеспечивает определенное спортивное и безопасное управление. В режиме AUTO он самостоятельно адаптируется к дорожным условиям и стилю вождения. Одним нажатием кнопки водитель также может вручную выбирать между разными настройками, начиная от подчеркнуто комфортной езды до прочной езды, пригодной для кругов на треке.

Существуют также различные доступные режимы для электроники двигателя, изменяющие подачу мощности в пять этапов от гладкой на мокрой дороге до максимальной мощности для гоночных трасс.

В зависимости от выбранного варианта бак, хвостовой капот и части переднего крыла доступны в упомянутых цветах. Подкладка для хвостового капота с золотым значком BRABUS Masterpiece надежно удерживает водителя на сиденье даже при полном ускорении. Индивидуально регулируемые подножки и регулируемые рычаги сцепления и тормоза позволяют водителю найти идеальное положение для сидения.

И это далеко не полный список постулатов привлекательности эксклюзивного мотоцикла от последнего сотрудничества между KTM и BRABUS.