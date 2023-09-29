Співпраця KTM і BRABUS, в результаті якої недавній випуск моделі S 1300 R зі 154 одиниць продали за 2 (за дві!) хвилини, добігає кінця. Однак сюрприз шанувальникам все-таки буде...

Наостанок співдружності два бренди вирішили випустити обмежену серію мотоциклів в кількості всього 25 штук у кожному з доступних кольорів. Якщо у минулій серії з уже згаданих 154 машин було 77 одиниць кожного кольору, то цього разу у кожному з 25 тільки з двох кольорів – "Чорний онікс" і "Білий діамант".

Нагадаємо, перший мотоцикл BRABUS був представлений у лютому 2022 року. Він випускався у двох кольорах і був обмежений згаданими вище 77 мотоциклами BRABUS 1300 R Naked, що у сумі дало 154 машини. Друге видання, Edition 23, що видавалося двома партіями тиражем 145 і 290 мотоциклів розпродалося так само за лічені хвилини.

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Платформою в обох випадках став KTM 1290 Super Duke R EVO. І ось серійне виробництво BRABUS добігає кінця. Ексклюзивний BRABUS 1300 R Masterpiece Edition завершить спільний проєкт, що став взірцем добротних мотоциклів для світового ринку двоколісних машин.

Мотоцикли оснащені двигуном V-twin потужністю 132 кВт / 180 к.с. і розвивають максимальну швидкість 270 км/год. Однак всіх вражали не стільки швидкісні характеристики, скільки дизайн BRABUS Signature. Тут захоплива передня частина з круглою світлодіодною фарою, яка обрамлена карбоновим козирком BRABUS.

Також зваблює поєднання класичного мотоциклетного дизайну із сучасними елементами, як от бічні обтічники з інтегрованими крилами та натяком на автоспорт. Як і різні частини переднього крила, вони також виготовляються з високотехнологічного композитного матеріалу. Окрім крилець, є й інші акуратно розміщені золоті елементи – високотехнологічні ковані колеса BRABUS Monoblock Z із полірованими секціями, декоративні кільця навколо двох глушників спортивної вихлопної системи BRABUS.

Обидві версії нового мотоцикла BRABUS оснащені матово-чорною решітчастою рамою та потужним двигуном KTM LC8 V-twin з робочим об’ємом 1,3 літра, що дає назву спеціальній моделі BRABUS 1300 R. Цей двигун видає максимальну потужність 132 кВт / 180 к.с. при 9500 об/хв і максимальний крутний момент 140 Нм при 8000 об/хв. Він, як катапульта, може зі стану спокою досягти до 100 км/год лише за 3,2 секунди та розганяє байк до максимальної швидкості 270 км/год.

Напівактивна підвіска WP забезпечує безперечно спортивне та безпечне керування. У режимі AUTO він самостійно адаптується до дорожніх умов і стилю водіння. Одним натисканням кнопки водій також може вручну вибирати між різними налаштуваннями, починаючи від підкреслено комфортної їзди до міцної їзди, придатної для кіл на треку.

Існують також різні доступні режими для електроніки двигуна, які змінюють подачу потужності в п’ять етапів від гладкої на мокрій дорозі до максимальної потужності для перегонових трас.

Залежно від обраного варіанту бак, хвостовий капот і частини переднього крила доступні в згаданих вище кольорах. Підкладка для хвостового капота із золотим значком BRABUS Masterpiece надійно утримує водія на сидінні навіть під час повного прискорення. Індивідуально регульовані підніжки та регульовані важелі зчеплення та гальма дозволяють водієві знайти ідеальне положення для сидіння.

І це далеко не повний перелік постулатів привабливості ексклюзивного мотоцикла від останньої співпраці між KTM і BRABUS.