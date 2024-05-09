З’явилася перша серія тизерних зображень спортивного мотоцикла KTM 990 RC R, який отримав допуск для експлуатації на дорогах загального користування.

Спеціальна, повністю сфокусована машина Supersport для вуличного використання розроблена з нуля. Розробники та виробничники з Маттігхофена, Австрія, цю машину адресно готували під запити ентузіастів: офіційний запуск мотоцикла заплановано на 2025 рік.

З тизерних зображень 990 RC R впадає в око спортивний стиль для "втілення всіх фантазії та мрії в MotoGP". Це помічається з виточених в аеродинамічній трубі аерокрилок, які, за словами KTM, забезпечують додаткову стабільність під час гальмування та поворотів.

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Новий прототип 990 RC R з’явився більш ніж через 15 років після того, як австрійський виробник мотоциклів KTM востаннє розробив свій перший супербайк – 1190 RC8. Однак, посилаючись на те, що це "надто небезпечно для доріг загального користування", KTM припинив виробництво моделі RC8 у 2015 році та призупинив майбутнє виробництво вуличних супербайків.

З того часу ненадовго з’явилася лише трекова обмежена серія KTM RC 8C. Завдяки кузову, натхненному MotoGP, і паралельному здвоєному двигуну LC8 потужністю 126 к.с. усі 200 одиниць мотоциклів RC 8C були розкуплені як гарячі пиріжки. А перша партія зі 100 одиниць (випущена в 2021 році) знайшла своїх власників за чотири хвилини 32 секунди.

Вже наступна партія з 200 одиниць у 2023 році була розпродана лише за 2 хвилини 38 секунд. Очікується, що новачок 990 RC R KTM повторить цей успіх.

Хоча серійний KTM 990 RC R буде запущений у 2025 році, нинішні зображення закамуфльованого прототипу вказують на окремі деталі – за затемненим маятником вгадується сталева рама. Вочевидь, цей KTM сконструйований для забезпечення "динамічних характеристик" "зі збільшеним ухилом ваги в бік передньої частини".

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Апаратне забезпечення KTM 990 RC R вилилося у повністю регульовану підвіску WP Apex Open Cartridge та гальмівну систему Brembo, а також легкі алюмінієві колеса, обтягнуті шинами Michelin.

Завдяки 947 куб. см паралельно здвоєному двигуну LC8c, KTM 990 RC R розвиває заявлену потужність 126 к.с. і 103 Нм максимального крутного моменту (при 10 500 об/хв). Його ергономіка допомагає водієві залишатися комфортним на вулиці. Обов'язки трансмісії виконує 6-ступенева коробка передач, яка супроводжується стандартним квікшифтером.



Виробник не надто вдається в деталі, але очікується, що 990 RC R матиме контроль тяги, шестиосьовий інерційний вимірювальний блок (IMU) та режими їзди. Окрім омологованого для доріг 990 RC R, KTM також розробить трекову версію спорт-байка, яка не матиме всіх необхідних вимог щодо дорожнього руху та включатиме захисні компоненти та повну вихлопну систему.

Дорожній KTM 990 RC R має бути випущений у 2025 році, а трекова машина дебютує наприкінці 2024 року. Про ціну поки нічого не повідомляється.

Фото: KTM