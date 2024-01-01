КТМ встановив на кермо своїх мотоциклів сенсорний дисплей: що це змінює

З сенсорного дисплея KTM починає впроваджувати HMI (інтерфейс "людина-машина"), який має поліпшити інтуїтивно зрозумілий досвід водіння та мінімізувати відволікання від дороги.

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Панель приладів TFT із роздільною здатністю 1280 x 720 тепер оснащена новою функцією індуктивного сенсорного екрану з інноваційним покриттям (Anti-Reflex, Anti-Fingerprint і Anti-Glare). Це робить інтерфейс користувача більш видимим з усіх кутів. Привабливості додає поява 256 000 кольорів, що замінила попередню палітру на 65 000 відтінків.

Індуктивний сенсорний екран забезпечує плавний і легкий доступ до інформації незалежно від погоди чи спорядження для верхової їзди. Тепер працювати по ньому можна як в рукавичках, так і без них.

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Віртуальні кнопки швидкого доступу на екрані усувають потребу в допоміжних перемикачах і дозволяють отримати доступ до таких функцій, як увімкнення підігріву ручок, підігрів сидіння водія та протитуманні фари залежно від моделі.

Тепер КТМ має спеціальну кнопку режиму їзди, новий 5-позиційний джойстик, нові кнопки круїз-контролю, A/M (автоматичний/ручний) для моделей AMT. Додано новий перемикач світла та запалювання.

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При цьому нові кнопки також мають підсвічування та графіку, розташовану в оптимальних і логічних положеннях, Їх тепер можна легко знайти під час їзди в будь-яких умовах.

Офлайн-навігація по карті нині інтегрована в модуль підключення мотоцикла, забезпечуючи навігацію в реальному часі без синхронізації або прив’язки до мобільного телефону. Це дозволяє здійснювати активне ведення маршруту та планування маршруту тощо.

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Залишатися на зв’язку зі світом за межами вашого шолома також стало ще простіше завдяки оновленому модулю зв’язку CCU3.0 із 32 ГБ пам’яті та 3 ГБ оперативної пам’яті, який працює під керуванням операційної системи Android Automotive. Це дозволяє підключатися до Інтернету за допомогою eSim, GPS-антени, Bluetooth і Wi-Fi.

Завдяки цьому новому підходу буде набагато легше оновлювати функції та характеристики протягом усього терміну експлуатації мотоцикла. Поки всі оновлення здійснюватимуться через дилера KTM, але в майбутньому це можна буде робити безпосередньо на мотоциклі.

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Розробники порівнюють появу приладової панелі KTM Premium Dashboard з новою ерою в технологіях, де інноваційна TFT-панель є лише початком. Щоправда, абсолютно нова приладова панель TFT спочатку буде доступна на моделях преміум-класу KTM, а в найближчі роки до асортименту буде додано більше опцій.

Фото: KTM