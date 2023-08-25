Австрійська компанія випускає на ринок абсолютно новий мотоцикл KTM 390 Duke 2024 модельного року: середньорозмірний байк стане королем вулиць та заміських доріг.

Окрім футуристичних гаджетів для водія, регульованої підвіски та стильного дизайну, 390-й зваблює потужнішим двигуном. Новий агрегат видає 44,2 кінських сили. Він навіть зовні помітно відрізняється від попередньої моделі новими литтям корпусів і циліндрів, а також більш компактною конструкцією головки блоку циліндрів.

Усередині цей силовий агрегат більший від попередника, об’єм збільшився з 373 куб. см до 399 "кубиків" завдяки подовженню ходу 64 мм із 60 мм, але при цьому діаметр отвору циліндрів залишився незмінним – 89 мм.

Як і двигун, рама абсолютно нова, хоча вона трохи нагадує електричний байк Husqvarna E-Pilen з таким же дизайном. Це має сенс, оскільки відомо, що KTM працював над електричним Duke на основі тієї ж конструкції: виробники використовують спільні компоненти, це значно зменшує початкові витрати.

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Рама зі сталевої решітки, що притаманно KTM, але тут вона має тонший і елегантніший дизайн. Ззаду сталевий підрамник старого мотоцикла замінений на алюмінієвий. Попри нове шасі, стиль і двигун, вага 2024 390 Duke з повним баком палива не змінилася порівняно з попередником і сягає раніше заявлених 154 кг.

Уся підвіска тут від дочірньої компанії WP з 43-мм вилками APEX і відповідним амортизатором APEX. Новачок має регульовану підвіску, яку можна налаштовувати для відскоку та стиснення спереду, а також для відскоку та попереднього натягу ззаду.

Гальма оснащені одним радіальним чотирикорпусним супортом спереду, а позаду — двопоршневий супорт і диск діаметром 240 мм. У стандартній комплектації стоїть чутлива до нахилу на поворотах ABS. Система Supermoto ABS KTM дозволяє вимкнути антиблокувальну систему задніх коліс, зберігаючи її активною на передніх. Наявність датчиків нахилу дозволяє включити контроль тяги на поворотах.

390 Duke має кольоровий п’ятидюймовий TFT-екран зі склеєним склом для чистого вигляду та дає доступ до оновлених технологій, включаючи три режими їзди – Street, Rain та Track – кожен із яких змінює реакцію мотоцикла. Як завжди, "Дощ" пом’якшує реакцію на дросель і підвищує чутливість контролю тяги, тоді як "Трек" перемикає TFT-екран на інший макет, підкреслюючи тахометр і додаючи таймер кола та дисплей коробки передач, а також контроль тяги та ABS налаштування.

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Також є покрокова навігація, відповідь на дзвінки та керування музикою, якщо підключити телефон і встановити програму KTMconnect. Крім того, водій 390 Duke отримав керування з підсвічуванням і повне світлодіодне освітлення, а також стандартний контроль запуску.

Ціну на нову модель 390 Duke KTM ще не оголосив, але вона буде в межах існуючої в 5899 доларів за модель 2023 року. Імовірніше, ціна на KTM 390 Duke 2024 року зросте приблизно до 6500 доларів, але незалежно від вартості, це все одно буде один із найкращих спортивних мотоциклів за співвідношенням ціни та якості.