Австрийская компания выпускает на рынок совершенно новый мотоцикл KTM 390 Duke 2024 модельного года: среднеразмерный байк станет королем улиц и загородных дорог.

Кроме футуристических гаджетов для водителя, регулируемой подвески и стильного дизайна, 390-й обольщает более мощным двигателем. Новый агрегат выдает 44,2 лошадиные силы. Он даже снаружи заметно отличается от предыдущей модели новым литьем корпусов и цилиндров, а также более компактной конструкцией головки блока цилиндров.

Внутри этот силовой агрегат больше предшественника, объем увеличился с 373 куб. см до 399 "кубиков" благодаря удлинению хода 64 мм из 60 мм, но при этом диаметр отверстия цилиндров остался неизменным – 89 мм.

Как и двигатель, рама совершенно новая, хотя она чуть-чуть напоминает электрический байк Husqvarna E-Pilen с таким же дизайном. Это имеет действительно так, поскольку известно, что KTM работал над электрическим Duke на основе той же конструкции: производители используют общие компоненты, что значительно уменьшает первоначальные затраты.

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Рама из стальной решетки присуща KTM, но здесь она имеет более тонкий и элегантный дизайн. Сзади стальной подрамник старого мотоцикла заменен алюминиевым. Несмотря на новое шасси, стиль и двигатель, вес 2024 390 Duke с полным баком топлива не изменился по сравнению с предшественником и достигает ранее заявленных 154 кг.

Вся подвеска здесь – от дочерней компании WP с 43-мм вилками APEX и соответствующим амортизатором APEX. Новичок имеет регулируемую подвеску, которую можно настраивать для отскока и сжатия спереди, а также отскока и предварительного натяжения сзади.

Тормоза оснащены одним радиальным четырехкорпусным суппортом спереди, а сзади – двухпоршневой суппорт и диск диаметром 240 мм. В стандартной комплектации стоит чувствительная к наклону на поворотах ABS. Система Supermoto ABS KTM позволяет выключить антиблокировочную систему задних колес, сохраняя ее активной на передних. Наличие датчика наклона позволяет включить контроль тяги на поворотах.

390 Duke имеет цветной пятидюймовый TFT-экран со склеенным стеклом для чистого вида и дает доступ к обновленным технологиям, включая три режима езды – Street, Rain и Track – каждый из которых изменяет реакцию мотоцикла. Как всегда, "Дождь" смягчает реакцию на дроссель и повышает чувствительность контроля тяги, тогда как "Трек" переключает TFT-экран на другой макет, подчеркивая тахометр и добавляя таймер круга и дисплей коробки, а также контроль тяги и ABS настройки.

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Также пошаговая навигация, ответ на звонки и управление музыкой, если подключить телефон и установить приложение KTMconnect. Кроме того, водитель 390 Duke получил управление с подсветкой и полное светодиодное освещение, а также стандартный контроль запуска.

Цену на новую модель 390 Duke KTM еще не объявил, но она будет в пределах существующей в 5899 долларов за модель 2023 года. Вероятнее всего, цена на KTM 390 Duke 2024 возрастет примерно до 6500 долларов, но независимо от стоимости, это все равно будет один из лучших спортивных мотоциклов по соотношению цены и качества.