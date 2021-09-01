Компания KTM представила свой новый спортбайк RC 390. Мотоцикл заявлен как модель 2022 года, но его появление в дилерских салонах ожидается уже в этом году.

KTM RC 390 получил новую раму с установленным на болтах задним подрамником, который стал на 1,5 кг легче. Подвески также полностью новые и 43-миллиметровый “перевертыш” WP, и одноименный моноамортизатор с полным набором регулировок. Впереди установлен радиальный 4-поршневой суппорт BYBRE, который работает в паре с тормозным диском диаметром 320 мм.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла KTM 200 Duke: благородная порода

Клипоны нового RC регулируются по высоте в пределах 10 мм – нижнее положение пригодится на треке, верхнее будет удобно в городе.

На особое внимание заслуживают новые колеса с тонкими спицами и ажурными ступицами, в сумме они стали легче на 3,4 кг.

Мотоцикл получил новый обтекатель и ветровое стекло. Объем топливного бака увеличился до 13,7 литра. Фара главного света теперь выглядит более привычно, и она светодиодная.

С электроникой на RC тоже полный порядок: ABS получила алгоритм работы в наклоне и функцию Supermoto, которая позволяет “слайдить” в поворотах. Кроме того, новый RC 390-й оснащен Quickshifter+, который дает возможность новичкам легко переключать передачи и вверх, и вниз без отжима сцепления.