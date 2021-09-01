Компанія KTM представила свій новий спортбайк RC 390. Мотоцикл заявлений як модель 2022 року, але його поява в дилерських салонах очікується вже цього року.

KTM RC 390 отримав нову раму з встановленим на болтах заднім підрамником, який став на 1,5 кг легше. Підвіски також повністю нові: й 43-міліметровий “перевертень” WP, й однойменний моноамортизатор з повним набором регулювань. Попереду встановлений радіальний 4-поршневий супорт BYBRE, який працює в парі з гальмівним диском діаметром 320 мм.

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Кліпони нового RC регулюються по висоті в межах 10 мм – нижнє положення стане в пригоді на треку, верхнє буде зручно в місті.

На особливу увагу заслуговують нові колеса з тонкими спицями та ажурними маточинами, в сумі вони стали легше на 3,4 кг.

Мотоцикл отримав новий обтічник і вітрове скло. Об’єм паливного бака збільшився до 13,7 літра. Фара головного світла тепер виглядає більш звично, і вона світлодіодна.

З електронікою на RC теж повний порядок: ABS отримала алгоритм роботи в нахилі та функцію Supermoto, яка дозволяє “слайдити” в поворотах. Крім того, новий RC 390-й оснащений Quickshifter+, який дає можливість новачкам легко перемикати передачі й вгору, й вниз без вижиму зчеплення.