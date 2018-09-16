Зазвичай це трапляється несподівано – або за підказкою сигналізатора, або візуально по щупу ми раптом помічаємо, що двигун "бере оливу". Невже капремонт? Без паніки: ми знаємо і інші відповіді на це питання.

Моторне мастило (олива), мабуть, найголовніша рідина в автомобілі, без нього і бензин ні до чого. Якщо рівень мастила в картері падає до мінімуму, потрібно терміново глушити двигун. Але необхідність бігти в магазин за літровою пляшкою для доливання – це ще півбіди. Важливо з'ясувати причину "пропажі" – куди йде олива? Відповідь може сильно вплинути на ваш настрій.

Сухий щуп - дуже серйозна причина для занепокоєння: по-перше, їзда без змащення проводить до заклинювання двигуна, по-друге, причиною зникнення мастила може виявитися знос дорогих деталей

Витікання

Цей варіант не найсумніший, але на щастя, очікувати його слід не всім, а в першу чергу власникам старих машин. Моторне мастило може банально випливати з двигуна на дорогу. Відбувається це в різних режимах роботи мотора і з різним ступенем інтенсивності.

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Буває, що через пересихання або усадку пропускають мастило прокладки силового агрегату: кришки клапанного механізму, піддону картера. Часто тече в точках припасування різного навісного обладнання – розподільника запалювання, механічного бензонасоса, масляного фільтра, датчиків.



У моторах зовсім старих моделей "перспективне" місце для втрат мастила – шланги, що відводять до маслорадіатора, окремо розташованих фільтрів. Ще варіант – витік через зношений сальник, а саме – один з сальників колінчастого вала і сальник приводу трамблера.

Часто внизу силового агрегату мастило, що з нього витекло, лише накопичується, а джерело "струмка" може бути десь вгорі або збоку



Місце витоку виявляється візуально, шляхом огляду двигуна починаючи з самого верху. При цьому потрібно врахувати кілька моментів.



1. Якщо мастило тече тільки на працюючому двигуні, на деяких – в першу чергу вертикальних – ділянках поверхні двигуна воно може не залишати слідів, повністю стікаючи з них в розігрітому стані. Тому зазвичай ми помічаємо потоки там, де вони припадають пилом.



2. Часто тече не там, де капає або де видно сліди – гаряче мастило на машині, що рухається, інколи знаходить найнеймовірніші шляхи. Шукайте місце витоку вище від точки, де воно стікає на землю, і як правило – ближче до передка від автомобіля.

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3. Витікаюче мастило не обов'язково залишає сліди на асфальті в місці стоянки автомобіля, мастило може капати тільки на ходу.



4. Не плутайте реальне витікання мастила і потіння двигуна. Останнє явище – наслідок початкового етапу зносу ущільнюючих прокладок. Воно цілком допустимо, якщо зона потіння має видимі межі і не переходить у потоки.

Місце течі моторного мастила через стики деталей простіше виявити, вимивши і висушивши двигун, а ще краще – присипавши його тальком

Рекомендація Авто24

Якщо пошук місця витікання затягнувся, повністю вимийте двигун на автомийці, висушіть і припорошіть поверхню двигуна тальком (продається в аптеках як дитяча присипка). Запустіть мотор і спостерігайте за ним – жирні темні плями мастила, яке з'являється, будуть добре помітні на білястій поверхні блоку циліндрів, його головки і піддоні.

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Природний угар

В принципі, будь-який двигун споживає моторне мастило "на угар". Воно неминуче залишається на стінці циліндра після кожного ходу поршня вниз, і тут же згорає під час робочого циклу. Кількість мастила, не знятого маслоз'ємним кільцем зі стінки, залежить від його властивостей, від конструкції двигуна і від ступеня зносу його циліндро-поршневої групи і клапанного механізму.

Нинішні малов'язкі мастила знижують втрати на тертя, але в порівнянні з конструкціями 1970-1990-х рр. більше мастила йде на угар



Багато сучасних моторів конструктивно схильні до "поїдання" мастила (наприклад, частина агрегатів VW Group, Subaru та ін.), часто керівництва з експлуатації допускають цифри його витрати близько 1,0 л на 1000 км пробігу.



Насправді, такий масляний "апетит" на незношеному моторі зустрічається не так вже й часто, хоча гарантійний інженер на дилерській СТО завжди готовий пред'явити вам саме цю цифру. І тим не менше, якщо на новій або майже новій машині ви помітили, що рівень мастила в двигуні різко впав, негайно звертайтеся на СТО – можливо, на те є якась аварійна причина. До речі, новий двигун з пробігом до 2000 – 3000 км майже завжди споживає мастила більше, ніж обкатаний агрегат.

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ваш двигун відноситься до сімейства активних пожирачів мастила, зовсім не обов'язково він буде робити це – часто висока паспортна цифра прописана виробником лише для підстраховки. Але якщо ви помітили, що масляний апетит раніше помірного в цьому питанні мотора раптом виріс без видимих ​​причин, не списуйте все на цю його фамільну особливість. Дуже можливо, що десь з'явилася інша причина – спробуйте з'ясувати її, причому врахуйте, що офіційний дилер швидше за все не допоможе вам в цьому, пославшись на офіційні документи, де прописана висока цифра витрати мастила.

Якщо двигун з наддувом, витрата мастила майже напевно буде вище, ніж у "атмосферника": мастило "йде" через підшипники турбіни

Неприродний угар

Ненормальний масляний апетит мотора з помітним пробігом буває обумовлений зносом циліндрів, поршнів і їх кілець, ущільнювачів сальників клапанів. І якщо сальники клапанів (маслоз'ємні ковпачки) в принципі нескладно замінити, то заміна зношених деталей циліндро-поршневої групи вимагає повного розбирання силового агрегату – а це вже серйозна робота, що вимагає кваліфікації від майстрів і грошей від власника.



Ще один варіант, навіть не на дуже зношеному моторі – так зване залягання кілець. Це означає, що через забиті нагаром канавки в поршні кільця втрачають рухливість і не виконують повноцінно свою функцію, через що велика кількість мастила залишається на стінках циліндрів і згоряє. Цю проблему іноді вдається вирішити застосуванням промивних присадок.

Рекомендація Авто24

Перш ніж піти на такий серйозний крок, як ремонт мотора, підіпріться думкою професіонала: все-таки є різниця між розбиранням двигуна і промиванням його присадкою. Майстри, які спеціалізуються на даній марці силових агрегатів, швидше за все зможуть заздалегідь назвати вам причину "жору". Так що в даному випадку не поскупіться на діагностику.

Доливаючи моторне мастило після підозріло різкого падіння рівня, заміряйте додану кількість і запишіть показання одометра. При наступному доливі розрахуйте витрату мастила на 1000 км.

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Сам винен

Є також кілька суб'єктивних причин падіння рівня мастила. Наприклад, рівень може помітно знижуватися при тривалому русі з великою швидкістю, адже на високих оборотах масляний апетит істотно зростає, особливо у деяких моделей двигунів. А якщо ви довго не заглядали під капот, а потім ще з'їздили в швидкісному режимі в Одесу, Харків чи інше місто, куди веде двосмугова траса непоганої якості, то наступний замір може показати тривожний результат.



Ще одна тонкість, незалежна від стану автомобіля – властивості певних сортів моторного мастила. Деякі його сорти схильні до підвищеної витрати на угар – і навіть самі виробники мастил не особливо приховують цей факт. Така плата за високу екологічність і економічність того чи іншого сучасного двигуна. Можна спробувати перейти на мастило тієї ж в'язкості і групи якості, але іншої товарної лінійки або іншого виробника.

Рекомендація Авто24

Перш ніж готувати гроші на візит до фахівців, переконайтеся, що підвищена витрата дійсно має місце. Не панікуйте, долийте мастило до рівня і простежте за ним регулярно і більш уважно. Заміри робіть на рівному майданчику, бажано завжди в одному і тому ж місці, адже навіть невеликий нахил може спотворювати “показання” такого неточного приладу, як вимірювальний щуп.

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