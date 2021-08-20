Попереду останні довгі вихідні літа, які варто провести у подорожі Україною. Пропонуємо добірку цікавих локацій для подорожей на основі уподобань користувачів туристичного проєкту Find&Follow. Village Routes.

На сайті туристичного проєкту компанії Find&Follow. Village Routes на сьогодні розміщено 56 готових унікальних маршрутів для самостійних подорожей сільською місцевістю та невеликими містечками майже у всіх областях України.

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Найпопулярнішими маршрутами за версією користувачів Find&Follow. Village Routes на сьогодні стали:

1. Одеська область: Садиба Курісів - ферма "Устриці Скіфії".

2. Закарпатська область: Водоспад Шипіт – Гора Гемба.

3. Київська область: Змієві вали – Витачів – Ржищів.

4. Полтавська область: Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішньому – Диканька – Національний музей-заповідник М.В. Гоголя – Миргород.

5. Миколаївська область: Радонове озеро – Babchuk Winery – Трикратський ліс – Актівський каньйон.

Кожен маршрут розрахований на 1-2 дні, їх також можна об’єднувати у довші тури. Про кожну з локацій на маршрутах є докладна інформація, усі необхідні контакти, пропозиції щодо проведення часу та поради щодо харчування і проживання. Туристу пропонуються різноманітні опції – пішохідні подорожі, відвідування музеїв, історичних, культурних та природних пам’яток, дегустацій, мальовничих локацій для фото тощо. Пропозиції можуть зацікавити як для тих, хто лише починає досліджувати Україну, так і для просунутих туристів, які шукають нових відкриттів.

Перелік маршрутів постійно доповнюється новими напрямками, а покриття мережі 4G (LTE 900 МГц) від Vodafone у сільській місцевості дає можливість знаходитись онлайн під час подорожей.

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