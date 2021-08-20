Впереди последние длинные выходные лета, которые следует провести в путешествии по Украине. Предлагаем подборку интересных локаций для путешествий на основе предпочтений пользователей туристического проекта Find & Follow. Village Routes.

На сайте туристического проекта компании Find & Follow. Village Routes сегодня размещено 56 готовых уникальных маршрутов для самостоятельных путешествий по местности и небольших городках почти во всех областях Украины.

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Самыми популярными маршрутами по версии пользователей Find & Follow. Village Routes сегодня стали:

1. Одесская область: Усадьба Курисов – ферма "Устрицы Скифии”.

2. Закарпатская область: Водопад Шипот – Гора Гемба.

3. Киевская область: Змиевы валы – Витачов – Ржищев.

4. Полтавская область: Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне – Диканька – Национальный музей-заповедник Н.В. Гоголя – Миргород.

5. Николаевская область: Радоновое озеро – Babchuk Winery – Трикратский лес – Актовский каньон.

Каждый маршрут рассчитан на 1-2 дня, их можно объединять в длинные туры. О каждой из локаций на маршрутах есть подробная информация, все необходимые контакты, предложения относительно времяпрепровождения и советы по питанию и проживанию. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные путешествия, посещения музеев, исторических, культурных и природных памятников, дегустации, живописные локации для фото и тому подобное. Предложения могут заинтересовать как тех, кто только начинает исследовать Украину, так и продвинутых туристов, которые ищут новых открытий.

Перечень маршрутов постоянно дополняется новыми направлениями, а сеть 4G (LTE 900 МГц) от Vodafone в сельской местности дает возможность находиться онлайн во время путешествий.

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