Киевские чиновники изучают возможность обустройства кемпинга международного образца.

В столице определяют потенциальную территорию, где можно обустроить муниципальный кемпинг. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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"Мы должны исправить то, что Украины нет на большинстве карт Европы для кемперов, – отметил Константин Усов. – Наш потенциал для развития международного туризма почти не используется. Иностранные радары фиксируют всего 32 кемпинга в Украине, и ни один из них не соответствует пакету требований для таких зон отдыха".

Как рассказал заместитель председателя КГГА, локация для современного кемпинга должна располагаться в 10-15 минутах езды общественным транспортом от центра Киева. Сам кемпинг не должен иметь стационарных сооружений и фундаментов, допускается использование только временных конструкций и материалов.

"По европейским туристическим стандартам, в современном кемпинге должны быть отдельные места для кемпера, отделены зеленым забором, – пояснил Константин Усов. – Общая зона должна быть оборудована точками подключения к электричеству и питьевой воды и палаточными местами для туристов без авто".

В Киеве первые кемпинги появились в конце 1970-х годов в рамках подготовки к "Олимпиаде-80". Во время Евро-2012 функционировал временный кемпинг для футбольных фанатов на Трухановом острове. При этом, путешествие на автомобилях-домах сегодня является одним из крупнейших увлечений европейских путешественников.

В 44 странах есть 10,8 млн мест для ночлега – на более чем 23 тысячах специально оборудованных кемпингах. Это самая большая туристическая сеть Европы. Только в Германии ежегодно путешествует 5,2 млн туристов на кемперах, а еще 1,1 млн приезжает из-за рубежа. Для сравнения – в обычных отелях всего 8,7 млн мест.