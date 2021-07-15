В среднем цены на топливо поднялись на 3-4,5 грн. Лидером по росту цены стал автогаз.

В Украине продолжает дорожать топливо для автомобилей. С января по июнь этого года включительно средние цены на заправках повысились на 18,7%.

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Исходя из данных Госкомстата от 14 июля средняя цена на сжиженный газ для автомобиля увеличилась на 23,6%, или 3 грн и составила на начало июля 15,73 грн за литр.

Бензин марки А-92 подорожал на 18,9%, до 28,36 грн. То есть с начала года цена в среднем выросла на 4,5 грн за литр.

Одновременно за литр 95-го в июне нужно было отдать 29,27 грн, тогда как в начале года – 24,96 грн. Итак, за полгода бензин этой марки подорожал в среднем на 4,3 грн, или на 17,2%.

Рост средних цен на дизельное топливо с января 2021-го составил 15%, или 3,6 грн. Стоимость поднялась с 24,05 до 27,61 грн.

Согласно данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 14 июля средняя цена А-92 находится на отметке 29,21 грн, А-95 – 30,19 грн, ДТ – 28,43 грн.

Напомним, 13 июля Министерство экономики опубликовало среднюю стоимость литра бензина и дизельного топлива. Если учесть установленную правительством предельную наценку, то максимальные цены на топливо могут достигать максимум 31,87 грн и 29,6 грн.