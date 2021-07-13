Стоимость бензина в Украине по итогам января-июня этого года выросла на 13,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Наша страна замыкает пятерку "лидеров" среди европейских стран по подорожанию топлива.

По данным портала Picodi.com., первые шесть месяцев 2021 годы отмечены постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Из европейских стран самый значительный скачок цен произошел в Венгрии (+20,2%), Турции (+19,4%) и Люксембурге (+16,9%). В то же время снизилась стоимость только в Мальте и Албании.

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Средняя цена топлива в Украине по итогам полугодия составляет 27,99 грн ($1,02). Это позволило стране занять 4 место из 42 участников рейтинга. Дешевле всего заправиться можно в России – здесь 1 литр бензина будет стоить всего 0,65 доллара. на противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказались Нидерланды (2,07 доллара).

Аналитики также вычислили индекс бензина на основании показателя средней зарплаты. Так, в Украине за 10 902 грн (средний оклад после уплаты налогов) можно заправиться на 389 литров. Поэтому мы входим в тройку антилидеров рейтинга европейских стран вместе с Албанией (289 литров) и Молдовой (358 литров). Год назад покупательная способность средней украинской зарплаты равнялась 345 литрам. Самый высокий индекс в Швейцарии (3582 литра бензина), Люксембурге (2955 л) и Дании (2328 л).