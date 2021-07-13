Вартість бензину в Україні за підсумками січня-червня цього року зросла на 13,7% в порівнянні з першим півріччям 2020 року. Наша країна замикає п'ятірку "лідерів" серед європейських країн з подорожчання палива.

За даними порталу Picodi.com., перші шість місяців 2021 роки відзначилися поступовим пожвавленням економіки і зростанням цін на бензин в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. З європейських країн найзначніший стрибок цін відбувся в Угорщині (+20,2%), Туреччини (+19,4%) і Люксембурзі (+16,9%). У той же час знизилася вартість тільки в Мальті і Албанії.

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Середня ціна палива в Україні за підсумками півріччя становить 27,99 грн ($1,02). Це дозволило країні зайняти 4 місце з 42 учасників рейтингу. Найдешевше заправитися можна в Росії - тут 1 літр бензину коштуватиме всього в $0,65. На протилежному кінці рейтингу з найдорожчим пальним виявилися Нідерланди ($2,07).

Аналітики також вирахували індекс бензину на підставі показника середньої зарплати. Так, в Україні за 10 902 грн (середній оклад після сплати податків) можна заправитися на 389 літрів. Тому ми входимо в трійку антилідерів рейтингу європейських країн разом з Албанією (289 літрів) і Молдовою (358 літрів). Рік тому купівельна спроможність середньої української зарплати дорівнювала 345 літрам. Найвищий індекс у Швейцарії (3582 літра бензину), Люксембурзі (2955 л) і Данії (2328 л).