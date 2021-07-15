В середньому ціни на пальне піднялися на 3-4,5 грн. Лідером по зростанню ціни став автогаз.

В Україні продовжує дорожчати паливо для автомобілів. З січня по червень цього року включно середні ціни на заправках підвищилися на 18,7%.

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Виходячи з даних Держстату від 14 липня середня ціна на скраплений газ для автомобіля збільшилася на 23,6%, або 3 грн і склала на початок липня 15,73 грн за літр.

Бензин марки А-92 подорожчав на 18,9%, до 28,36 грн. Тобто з початку року ціна в середньому зросла на 4,5 грн за літр.

Одночасно за літр 95-го в червні потрібно було віддати 29,27 грн, тоді як на початку року - 24,96 грн. Отже, за півроку бензин цієї марки подорожчав в середньому на 4,3 грн, або на 17,2%.

Зростання середніх цін на дизельне паливо з січня 2021-го склав 15%, або 3,6 грн. Вартість піднялася з 24,05 до 27,61 грн.

Згідно з даними Консалтингової групи А-95, за станом на 14 липня середня ціна А-92 знаходиться на позначці 29,21 грн, А-95 - 30,19 грн, ДП - 28,43 грн.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство економіки опублікувало середню вартість літра бензину і дизельного палива. Якщо врахувати встановлену урядом граничну націнку, то максимальні ціни на паливо можуть досягати максимум 31,87 грн і 29,6 грн.