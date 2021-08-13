Київські чиновники вивчають можливість облаштування кемпінгу міжнародного зразка.

У столиці визначають потенційну територію, де можна облаштувати муніципальний кемпінг. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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"Ми маємо виправити те, що України немає на більшості карт Європи для кемперів, – зазначив Костянтин Усов. – Наш потенціал для розвитку міжнародного туризму майже не використовується. Іноземні радари фіксують усього 32 кемпінги в Україні, і жоден із них не відповідає пакету вимог для таких зон відпочинку".

Як розповів заступник голови КМДА, локація для сучасного кемпінгу має розташовуватися у 10-15 хвилинах їзди громадським транспортом від центру Києва. Сам кемпінг не повинен мати стаціонарних споруд і фундаментів, допускається використання виключно тимчасових конструкцій та матеріалів.

"За європейськими туристичними стандартами, у сучасному кемпінгу мають бути окремі місця для кемпера, відділені зеленою огорожею, – пояснив Костянтин Усов. – Загальна зона має бути обладнана точками підключення до електрики і питної води та наметовими місцями для туристів без авто".

У Києві перші кемпінги з’явилися наприкінці 1970-х років у рамках підготовки до "Олімпіади-80". Під час Євро-2012 функціонував тимчасовий кемпінг для футбольних фанатів на Трухановому острові. При цьому, подорожі на автомобілях-будинках сьогодні є одним із найбільших захоплень європейських мандрівників.

У 44 країнах є 10,8 млн місць для ночівлі – на понад 23 тисячах спеціально облаштованих кемпінгах. Це найбільша туристична мережа Європи. Тільки у Німеччині щорічно подорожує 5,2 млн туристів на кемперах, а ще 1,1 млн приїжджає з-за кордону. Для порівняння – у звичайних готелях всього 8,7 млн місць.