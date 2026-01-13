Де поліція зберігає вилучені водійські "права"

Після набрання судовим рішенням законної сили вилучене працівниками поліції посвідчення водія надсилається до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у рішенні суду. Адміністратори ТСЦ МВС вносять інформацію про позбавлення права керування до єдиного державного реєстру МВС.

Вилучене посвідчення зберігається у сервісному центрі МВС до моменту особистого звернення громадянина з необхідними документами для складання теоретичного та практичного іспитів з метою його повернення.

Важливо врахувати, що якщо судове рішення, яке вже набрало законної сили, з певних причин не надійшло або надійшло із запізненням до Національної поліції, громадянину рекомендовано самостійно отримати в суді завірену копію рішення та передати її до підрозділу адміністративної практики НПУ. Лише після цього рішення буде передано до ТСЦ МВС і внесено відповідні відомості до ЄДР МВС.

Повернення посвідчення водія для ВПО

Для громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, діє спрощений порядок повернення посвідчення водія. Під час дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення або скасування, отримати посвідчення можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця його фактичного зберігання. При цьому інформація про недійсність вилученого посвідчення обов’язково фіксується в Єдиному державному реєстрі МВС.

Посвідчення, отримане вперше, не повертається

Якщо водійське посвідчення було видане вперше строком на два роки, після позбавлення права керування воно не повертається. Виняток становлять особи, позбавлені права керування за правопорушення, передбачене частиною третьою статті 126 КУпАП (наприклад, через несплату аліментів).

Після набрання чинності судовим рішенням таке посвідчення вважається недійсним, відповідні дані вносяться до ЄДР МВС, а сам документ підлягає знищенню. Для повторного отримання права керування після завершення строку позбавлення необхідно пройти позачерговий медичний огляд, повний курс навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити. Нове посвідчення знову видається як перше, строком на два роки.