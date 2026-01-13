Где полиция хранит изъятые водительские "права"

После вступления судебного решения в законную силу изъятое работниками полиции водительское удостоверение направляется в территориальный сервисный центр МВД по месту жительства лица, указанным в решении суда. Администраторы ТСЦ МВД вносят информацию о лишении права управления в единый государственный реестр МВД.

Изъятое удостоверение хранится в сервисном центре МВД до момента личного обращения гражданина с необходимыми документами для сдачи теоретического и практического экзаменов с целью его возвращения.

Важно учесть, что если судебное решение, которое уже вступило в законную силу, по определенным причинам не поступило или поступило с опозданием в Национальную полицию, гражданину рекомендуется самостоятельно получить в суде заверенную копию решения и передать ее в подразделение административной практики НПУ. Только после этого решение будет передано в ТСЦ МВД и внесены соответствующие сведения в ЕГР МВД.

Возвращение водительского удостоверения для ВПЛ

Для граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц, действует упрощенный порядок возврата водительского удостоверения. Во время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, получить удостоверение можно в любом сервисном центре МВД независимо от места его фактического хранения. При этом информация о недействительности изъятого удостоверения обязательно фиксируется в Едином государственном реестре МВД.

Удостоверение, полученное впервые, не возвращается

Если водительское удостоверение было выдано впервые сроком на два года, после лишения права управления оно не возвращается. Исключение составляют лица, лишенные права управления за правонарушение, предусмотренное частью третьей статьи 126 КУоАП (например, из-за неуплаты алиментов).

После вступления в силу судебного решения такое удостоверение считается недействительным, соответствующие данные вносятся в ЕГР МВД, а сам документ подлежит уничтожению. Для повторного получения права управления после завершения срока лишения необходимо пройти внеочередной медицинский осмотр, полный курс обучения в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены. Новое удостоверение снова выдается как первое, сроком на два года.