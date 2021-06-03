Часто власники автівок просто викидають старі покришки або й взагалі вивозять їх на природу, а це завдає шкоди довкіллю та непокоїть екологів.

Використані шини варто здавати на спеціальні підприємства з утилізації гуми, а якщо такого поблизу немає – деякі станції техобслуговування їх приймають та передають на перероблення. Про це йдеться в сюжеті ІА "Погляд".

Читайте також: Що означають написи на боковині шини

Як повідомляється, не всі водії знають, куди потрібно здавати використані автопокришки. "Населення не дуже знає, на яких умовах ми приймаємо шини", – розповіла заготівельниця сировини Віра Яроповецька. За її словами, утилізація платна, тож це може зупиняти багатьох автовласників. Тому вони просто викидають стару гуму на смітник, або й взагалі вивозять, наприклад, у ліс, а це завдає чималої шкоди екології, адже гума дуже повільно розкладається у природі.

Натомість здати на перероблення використані шини можна під час шиномонтажу – деякі станції техобслуговування надають такі послуги: забирають використані покришки у водіїв та віддають на перероблення. "В нас є послуга така – відправка на утилізацію старих покришок. Є фірма, яка розташована в Броварах, є фірма у Бишеві. Вони приїжджають і забирають. Ми беремо кошти з клієнтів і, відповідно, за таку ж суму віддаємо на цю фірму", – пояснив Ігор Григорусь, власник станції шиномонтажу.

Вартість утилізації є доступною для автовласників – за одну шину візьмуть щонайбільше 15 гривень.

Своєю чергою Наталія Семко, керівниця підприємства "Рада", що займається збором та переробленням побутових відходів у місті Ірпінь, розповіла, що деякі підприємства з обслуговування автомобілів накопичують старі покришки у великій кількості замість того, щоб здати на перероблення. "Підприємства, які мають шини – наприклад, СТО – до них приїжджають дуже багато людей, які залишають ці шини. Вони лежать дуже великими об'ємами, хоча їх повинні здати на утилізацію", – зазначила Семко.