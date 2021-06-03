Часто владельцы автомобилей просто выбрасывают старые покрышки или вообще вывозят их на природу, а это наносит вред окружающей среде и беспокоит экологов.

Использованные шины стоит сдавать на специальные предприятия по утилизации резины, а если таких поблизости нет – некоторые станции техобслуживания их принимают и передают на переработку. Об этом говорится в сюжете ИА "Взгляд".

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Как сообщается, не все водители знают, куда нужно сдавать использованные автопокрышки. "Население не очень знает, на каких условиях мы принимаем шины", – рассказала заготовитель сырья Вера Яроповецкая. По ее словам, утилизация платная, поэтому это может останавливать многих автовладельцев. Поэтому они просто выбрасывают старую резину на помойку, или вообще вывозят, например, в лес, а это наносит немалый вред экологии, ведь резина очень медленно разлагается в природе.

Зато сдать на переработку использованные шины можно во время шиномонтажа – некоторые станции техобслуживания предоставляют такие услуги: забирают использованные покрышки у водителей и отдают на переработку. "У нас есть услуга такая – отправка на утилизацию старых покрышек. Есть фирма, которая расположена в Броварах, есть фирма в Бышеве. Они приезжают и забирают. Мы берем деньги с клиентов и, соответственно, за такую же сумму отдаем на эту фирму", – пояснил Игорь Григорусь, владелец станции шиномонтажа.

Стоимость утилизации является доступной для автовладельцев – за одну шину возьмут максимум 15 гривен.

В свою очередь Наталья Семко, руководитель предприятия "Рада", которое занимается сбором и переработкой бытовых отходов в городе Ирпень, рассказала, что некоторые предприятия по обслуживанию автомобилей накапливают старые покрышки в большом количестве вместо того, чтобы сдать на переработку. "Предприятия, которые имеют шины – например, СТО – к ним приезжают очень много людей, которые оставляют эти шины. Они лежат очень большими объемами, хотя их должны сдать на утилизацию", – отметила Семко.